Offenbare deine Gefühle mit einer leckeren Brezel

Dieses Jahr ist wieder alles beim Alten – zumindest was den traditionellen «Bretzelsonndeg» angeht. Nachdem im vergangenen Schaltjahr die Männer am vierten Fastensonntag von ihrer Liebsten mit einer leckeren Brezel verwöhnt wurden, können sich dieses Jahr wieder traditionsgemäß die Damen auf das leckere Gebäck freuen. Eine Brezel als Zeichen der Liebe: Gut, dass die Sonntage sowieso nicht zur Fastenzeit gehören.

Es ist eine altbekannte und immer noch sehr beliebte Tradition: Der Mann schenkt seiner Liebsten eine leckere Brezel als Zeichen seiner Gefühle. Ist die Liebe beidseitig, bekommt der Mann im Gegenzug zu Ostern ein Schoko-Osterei. Erwidert die Frau die Gefühle allerdings nicht, bekommt der Mann einen leeren Korb. Daher stammt auch der luxemburgische Ausdruck «De Kuerf kréien» (zu Deutsch: einen Korb kriegen).

Obschon es die Leckerei inzwischen mit unterschiedlichsten Füllungen und Toppings gibt, bleibt die Form des Gebäcks immer dieselbe: Sie soll die verschlungenen Arme zweier Liebenden darstellen. Um sich perfekt auf den Trubel am Wochenende vorzubereiten, arbeiten die Bäckereien und Konditoreien bereits auf Hochtouren. So auch bei «Pascal» auf dem Limpertsberg, wo Pascal Malaman und sein Team ihre Produktion deutlich erhöht haben. «Die Brezel steht in reinster luxemburgischer Tradition. Für diesen Sonntag haben wir dreimal so viele vorbereitet wie normalerweise, um der großen Nachfrage gerecht zu werden», beschreibt Malaman den nahenden Endspurt.

Ohne sein Rezept preiszugeben, betont der Konditor allerdings, nur mit frischen Produkten zu arbeiten: «Wir arbeiten nur mit Butter, ob für die Creme oder das Marzipan. Ich lege sehr viel Wert auf die Frische und Qualität der Produkte. Für das Mehl gilt dasselbe. Wir bereiten unsere Backwaren mit 100 Prozent zusatzstofffreiem Mehl zu.»

Jetzt ist es an euch, liebe Männer. Das Angebot und der Hunger sind groß: Besorgt eurer Traumfrau die schönste und leckerste Brezel. Kleiner Tipp: Wenn ihr eine Große nehmt, gibt sie euch vielleicht sogar ein Stück ab. Geteilte Freude ist doch bekanntlich doppelte Freude. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch eins, bevor ihr in die süße Sünde beißen dürft: Ein tolles Foto schießen und uns über community@lessentiel.lu die schönsten Brezeln zeigen, die Luxemburg zu bieten hat. Guten Appetit!

(Jean-François Servais/LM/L'essentiel)