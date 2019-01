Beschäftigung in Luxemburg auf Vorkrisen-​​Niveau

448.399 aktive Arbeitnehmer hatte Luxemburg im vergangenen Jahr – eine Verbesserung von 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. «Es ist ein unglaublicher Anstieg, durch den Luxemburg in die führende Gruppe der Arbeitsvermittler in der EU aufsteigt. Wir sind wieder ungefähr auf dem Level wie vor der Weltwirtschaftskrise 2008», erklärt Jean Ries, Leiter der Abteilung Statistik und Forschung bei der Agentur für Arbeitsförderung.

Die Situation sorgt aber auch für Spannungen auf dem Arbeitsmarkt. «Im Moment haben wir in mehreren Bereichen Rekrutierungsprobleme: IT, Catering, Bauwesen. Wir sprechen noch nicht von einem Arbeitskräfte-Mangel, aber von echten Schwierigkeiten bei der Suche nach Kandidaten.»

Laut einer Umfrage der Handelskammer klagen 70 Prozent der Arbeitgeber in der Industrie über derartige Rekrutierungsschwierigkeiten, im Dienstleistungssektor beträgt der Anteil 62 Prozent. «Die Adem erstellt derzeit in Zusammenarbeit mit der Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL) eine Liste von Berufsfeldern, in denen es an Bewerbern mangelt. Das wird uns helfen, die Ausbildung besser zu planen, die berufliche Orientierung zu verbessern, Talente aus dem Ausland anzuwerben und auch die Ursachen für den Mangel zu identifizieren», erläutert Ries.

(Patrick Théry/L'essentiel)