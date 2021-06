«Wir haben uns an die Maske gewöhnt»

Die Temperatur soll am heutigen Nachmittag in Luxemburg 32 Grad erreichen. Höchste Zeit also, Jacken und Hosen gegen Shorts und Kleider zu tauschen. Der einzige Nachteil ist, dass in vielen Betrieben immer noch Masken Pflicht sind. Viele Mitarbeiter sehen das trotz beinahe tropischer Temperaturen aber locker. «Es ist heiß, aber es ist okay, wir können damit leben. Wir haben die Maske seit einem Jahr, wir haben uns daran gewöhnt», sagt Luca, ein Verkäufer in einem Streetwear-Store.

Arthur arbeitet als Friseur in einem Salon in der Rue du Fossé und abgesehen von der Aufteilung seiner Pausen hat sich nichts für ihn geändert. «Ich versuche, die Pausen in gewissen Abständen zu machen, damit ich ein wenig atmen kann, das ist schon schwierig. Aber wir haben das Glück, dass wir eine Klimaanlage haben, sodass die Maske erträglich bleibt, sogar mit der Hitze des Föhns», verrät er. In anderen Branchen ist es nicht die Maske, die während einer Hitzewelle für Probleme sorgt, sondern die Arbeitskleidung, wie Isabelle, eine Oberkellnerin in einem Restaurant an der Place d'Armes, sagt. «Wir machen mehr Pausen, um zu trinken und uns umzuziehen. Aber ansonsten ist es in Ordnung, man gewöhnt sich daran», fügt sie hinzu.

In den Straßen der Hauptstadt ist das Tragen einer Maske nicht vorgeschrieben und trotzdem trägt Sylvain sie weiter. «Ich bin geimpft, also könnte ich sie ablegen. Aber ich trage sie immer noch, wenn ich in Geschäfte gehe und sie verlasse.»

(Noémie Koppe/L'essentiel)