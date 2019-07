Zwei Luxemburger Sprengstoffdiebe verurteilt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Richter des Jugendschöffengerichts Trier haben am Mittwoch zwei junge Männer aus Luxemburg und zwei weitere aus Deutschland zu Jugend- und Bewährungsstrafen verurteilt. Sie hatten zu Beginn des Jahres bei mehreren Einbrüchen rund 50 Kilogramm Sprengstoff gestohlen. Das explosive Material entwendeten sie aus den Trierer Kalk-, Dolomit- und Zementwerken (TKDZ).

Die beiden Haupttäter sollen zudem vier Sprengexperimente gemacht haben, durch die eine an der Tat unbeteiligte Frau in Gefahr geraten sei. Nach Angaben des Trierischen Volksfreunds haben vor Gericht alle vier Männer ihre Taten in vollem Umfang gestanden. Ihr Motiv sei Nervenkitzel gewesen.

Ein Kilo Sprengstoff in Grevenmacher

Der zum Tatzeitpunkt jüngste Angeklagte, ein 19-jähriger Deutscher, wurde zu einer 21-monatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt, der 21 Jahre alte Luxemburger zu einem Jahr Jugendarrest auf Bewährung. Nach Erwachsenenstrafrecht wurde der zweite Mann aus Deutschland, bei der Tat 22 Jahre alt, verurteilt. Er erhielt ein Jahr Gefängnis auf Bewährung. Der 22-jährige Luxemburger kam mit einer Geldstrafe in Höhe von 44 Tagessätzen à 10 Euro davon. Da die Staatsanwaltschaft und die Verteidiger keine Rechtsmittel einlegen wollen, wird das Urteil wohl rechtskräftig werden.

«Im militärischen Bereich werden viel geringere Sprengstoffmengen genutzt, um Menschen zu töten», gab ein Gutachter während des Prozesses an.

Ende Januar entdeckte die Polizei im Keller eines Wohnhauses in Igel (Landkreis Trier-Saarburg) den Sprengstoff. Auf luxemburgischer Seite stellte die Polizei bei zwei Hausdurchsuchungen rund ein Kilogramm Sprengstoff, einen Zünder sowie 1000 Meter Zündschnur in Grevenmacher sicher.

(sw/L'essentiel)