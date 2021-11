Steuererklärung jetzt komplett online möglich

«Wir starten ein neues digitales Zeitalter für Steuerzahler», sagte Marc Hansen (DP), delegierter Minister für Digitalisierung, am Montag bei der Vorstellung der künftigen Online-Steuererklärung. Ab dem 7. Februar 2022 werden die Steuerzahler Zugang zu einer Erklärung haben, die «vollständig digital ist, vom Ausfüllen durch den Erklärenden bis zur Bearbeitung durch die Steuerverwaltung», so Finanzminister Pierre Gramegna (DP). Bisher ist lediglich das Versenden einer PDF-Datei möglich, aber das Dokument kann nicht unverändert verarbeitet werden.

Ein Assistent wird beim Ausfüllen der Felder helfen, ohne dass der Benutzer eine Software herunterladen muss. «Die Antworten werden nach und nach angepasst», erklärt Marc Hansen. Die Software wird also nicht mehr alle 20 Seiten des Dokuments darstellen und dem Steuerzahler die Rubriken ersparen, die ihn nicht betreffen. Schließlich kann der Steuerpflichtige Dokumente durch ein einfaches Foto vom Handy aus übermitteln.

500 weitere Beamte

Neben einer Erleichterung des Verfahrens verspricht Pierre Gramegna auch eine schnellere Bearbeitung, da «die Abrechnung innerhalb von zwei Wochen übermittelt wird». Derzeit werden «etwa die Hälfte der Erklärungen für 2020 und 85 Prozent der Erklärungen für 2019» vollständig verarbeitet, sagte Pascale Toussing, Leiterin der Verwaltung für direkte Steuern. Erklärungen in Papier- und PDF-Form werden weiterhin existieren, da eine Verpflichtung zur Online-Erklärung nicht in Betracht gezogen wird. Es dauerte zwei Jahre, um bei den Unternehmen von der Möglichkeit zur Verpflichtung überzugehen. Bei Privatpersonen wird es viel länger dauern, «um diejenigen zu berücksichtigen, die das Internet nicht nutzen», so der Finanzminister.

Beide Minister betonten die Beschleunigung der Digitalisierung, die laut Pierre Gramegna «seit Beginn der Pandemie besonders sichtbar» sei. Dennoch hat sein Ministerium einen Plan zur Einstellung von 500 Beamten über einen Zeitraum von fünf Jahren auf den Weg gebracht. «Es mag paradox klingen, aber die Zahl der Fälle hat so stark zugenommen, dass wir die Teams verstärken müssen. Außerdem müssen wir das Know-How im Bereich der Digitalisierung verbessern».

(jg/L'essentiel)