Mehr Schüler nutzen die «Summerschool»

Die «Summerschool» hat am Montag in den weiterführenden Schulen des Landes und in den meisten öffentlichen Grundschulen begonnen. An den Kursen, die erst im vergangenen Jahr eingeführt wurden, um den Schülern über pandemiebedingte Versäumnisse hinwegzuhelfen, nahmen 4800 Grundschüler und fast 1100 Sekundarschüler teil. In diesem Jahr sind bereits mehr als 5500 Grundschüler und 1770 Sekundarschüler angemeldet.

Wie das Bildungsministerium am Montag mitteilte, sind Sprachkurse (Deutsch und Französisch) in der Primarstufe und Mathematik in der Sekundarstufe am beliebtesten. Die Unterstützung wird von 337 Freiwilligen (darunter 44 Lehrer) für die jüngeren Jahrgänge und 221 Freiwilligen (darunter 35 Lehrer und 164 Schüler) für die Oberstufe geleistet. Dazu gibt es Lernunterlagen, damit die Schüler auch zu Hause weiterarbeiten können.

Das kostenlose Angebot für Schülerinnen und Schüler, die ihre Kenntnisse auffrischen möchten, besteht aus Wiederholungspaketen und persönlichem Unterricht bis zum 10. September (zwei Stunden pro Tag). «Es ist eine Gelegenheit, Fächer aus dem vergangenen Schuljahr nachzuarbeiten oder sich auf das neue Schuljahr vorzubereiten», so der Bildungsminister Claude Meisch (DP).

(L'essentiel)