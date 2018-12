Deutsche Sprache bereitet vielen Schülern Probleme

Es handelt sich um ein 200 Seiten starkes Dokument, das die Universität Luxemburg am Freitag vorgelegt hat. Der Bericht liefert einen ausführlichen Überblick über Chancen und Herausforderungen für das heimische Schulsystem. Bereits 2015 hatte die Uni eine ähnliche Untersuchung durchgeführt.

Der Bericht, der in die Hauptkapitel «Bildungswege» sowie «Mehrsprachigkeit und Lehre» untergliedert ist, beschäftigt sich unter anderem mit schulischen Kompetenzen, dem Erlernen des Schreibens, dem Ertrag aus Investitionen in die Bildung, Lehrbüchern, Sprachkenntnissen der Lehrer oder auch zweisprachigem Lesen.

Mehrsprachigkeit als Challenge

Als die großen Herausforderungen im luxemburgischen Schulwesen sehen die Wissenschafter die sozialen und regionalen Ungleichheiten beim Bildungserfolg. Auch bei der Orientierung von der Grund- in die Sekundarschule, der Gestaltung des Unterrichts und bei der Mehrsprachigkeit sehen die Verfasser des Berichts Verbesserungsbedarf.

Dem umfangreichen Dokument ist außerdem zu entnehmen, dass Kinder zu Beginn der formalen Schulbildung (ab Zyklus 2) in der Regel über die notwendigen Basiskenntnisse verfügen. Am Beginn von Zyklus 3 treten jedoch Unterschiede zwischen den Schülern zu Tage, vor allem beim Erlernen des Schreibens. Diese Unterschiede sind vor allem «mit der sozialen Herkunft oder dem Migrationshintergrund» der jeweiligen Schüler verknüpft. So bereitet der Unterricht auf Deutsch offenbar vielen Schülern Schwierigkeiten. Untersuchungen zeigen, dass die mehrsprachige Ausrichtung des Bildungssystems nicht nur im Sprachunterricht, sondern auch in anderen Fächern wie Mathematik Auswirkungen hat.

Der Multilinguismus macht sich auch beim Lesen bemerkbar. «Jugendliche lesen nur sehr wenig aus Vergnügen, allerdings lesen sie laut eigenen Angaben in verschiedenen Sprachen», heißt es im Bildungsreport. Die Ungleichheiten bei der Beherrschung der Unterrichtssprachen könnten laut den Forschern durch «die Ausarbeitung eines Programms zur frühkindlichen Sprachförderung» abgemildert werden. Dies könnte Kindern, in deren Familien nicht Luxemburgisch gesprochen wird, zu Beginn ihrer Schulzeit zugute kommen.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)