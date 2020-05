Bauunternehmer müssen Kosten auf Kunden abwälzen

Für einige Privat- und Unternehmenskunden wurde die Wiederaufnahme der Baustellen nach dem Covid-19-Lockdown von einer unangenehmen Überraschung begleitet: Die Preise waren plötzlich höher. Die Ursache dafür liege nach Angaben der Bauunternehmer im Anstieg der Zusatzkosten. «Wir haben für einige unserer Kunden Zusatzvereinbarungen erstellt, die wir im Einzelfall besprechen», berichtet ein Bauunternehmer, der anonym bleiben möchte. Die Zusatzkosten – die sich auf mehrere Zehntausende Euro belaufen können – würden «zu gleichen Teilen vom Kunden und vom Bauunternehmer getragen» werden.

Die höhere Summe hätte nichts mit den Schutzmasken zu tun, sondern mit «den neuen ordnungsgemäßen Maßnahmen. Regelmäßiges Händewaschen, das Baumaterial muss desinfiziert werden, Bauarbeiter müssen den Abstand einhalten». Das alles sei für einen Betrieb, der seinen Angestellten dadurch Überstunden bezahlen müsse, ein Verlustgeschäft. «Außerdem kommen mehr Kleintransporter zum Einsatz. Das verursacht wiederum mehr Kosten», sagt der Bauunternehmer, der die offiziellen Maßnahmen ordnungsgemäß befolgt.

Außergerichtliche Einigung

Die fristgerechte Fertigstellung von Projekten verzögert sich durch die neue Situation. Nach Angaben des Bauunternehmers benötige der Bausektor in den kommenden Wochen «eine staatliche Unterstützung» da die Situation «sehr schwierig» sei. «Ohne staatliche Unterstützung werden wir die Kosten auf den Kunden abwälzen müssen. Das wird sich natürlich auch negativ auf die Immobilienpreise auswirken», sagt er.

Wie die Regierung am Dienstag in einer parlamentarischen Stellungnahme erklärte, plane sie derzeit nicht, diesbezüglich neue Gesetze zu erlassen. Änderungen eines bestehenden Vertrages seien in bestimmten Fällen möglich. Die Behörden ermutigen die Parteien dazu, sich außergerichtlich zu einigen. Sollte dies nicht möglich sein, müsse der Weg über den Luxemburger Verbraucherverband (ULC) oder ein Gericht gegangen werden.

