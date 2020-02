Frauen stehen im Mittelpunkt des Lux Film Festivals

127 Kinofilme, 18 Virtual-Reality-Werke, 190 Kinovorstellungen: Vom 5. bis zum 15. März findet die 10. Auflage des Luxembourg City Film Festivals statt. Das Programm wurde am Dienstag von den Organisatoren präsentiert. «Dieses Jahr sind viele Regisseurinnen vertreten, da wir eine gewisse Ausgewogenheit erreichen wollten», erklärte der Programmleiter des Lux Film Festivals Alexis Juncoza am Dienstagmorgen in der Cinémathèque. Zum Auftakt des Festivals feiert der Film «Promising Young Woman» Premiere. Dieser wurde beim vergangenen Sundance Festival in den USA gelobt und wurde zum Manifest der Post «#MeToo»-Bewegung.

Während bei der Preisverleihung Massoud Bakhskis Film «Yalda, a Night For Forgiveness» gezeigt wird, schließt «True History of the Kelly Gang» vom Australier Justin Kurzel das Festival ab.

Zur offiziellen Auswahl von Filmen außerhalb des Wettbewerbs stehen unter anderem «Downhill» mit Well Ferrell, «Dreamland» mit Margot Robbie und «Énorme» mit Marina Foïs auf dem Programm. Matteo Garonnes «Pinocchio» gehört zu den «Cartes Blanches» des Festivals und «Jumbo» von Zoé Wittock steht in der Kategorie «Made in/With Luxembourg» im Rennen.

In der Kategorie «Offizieller Wettbewerb» konkurriert unter anderem «Effacer l'Historique» von Benoît Delépine und Gustave Kerven. Dieser wird übrigens in Anwesenheit der beiden französischen Regisseuren ausgestrahlt.

Die Präsidentin der internationalen Jury des diesjährigen Festivals ist die Regisseurin Marjane Satrapi, deren neuen Film «Radioactive» außerhalb des Wettbewerbs gezeigt wird. Zur Jury gehört ebenfalls der Britische Filmemacher der unvergesslichen Filmkomödie «Vier Hochzeiten und ein Todesfall» Mike Newell sowie der Luxemburger Schauspieler Luc Schiltz. Die volle Zusammensetzung der Jury des 10. Lux Film Fest wird erst demnächst bekanntgegeben.

