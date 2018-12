In Luxemburg steigt das Hochwasserrisiko

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Ministerium für Umwelt und nachhaltige Entwicklung hat am Sonntagnachmittag in einer Pressemitteilung ein «mögliches Hochwasserrisiko» in Luxemburg angekündigt.

Angesichts der starken Regenfälle der letzten Tage werden vor allem die Ufer der Sauer, Alzette und Syre beobachtet.

(L'essentiel)