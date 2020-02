Sechs Opfer wurden sexuell missbraucht

Die luxemburgische katholische Kirche liefert einmal im Jahr Informationen über gemeldete Missbräuche, nachdem sie einen Dienst zur Sammlung von Zeugenaussagen von Missbrauchsopfern eingerichtet hatte. So haben sich 2019 sechs Personen gemeldet, um über die in der Kirche erlittene sexuelle Gewalt auszusagen, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung hervorgeht.

Da die Opfer oft viel Zeit brauchen, um den Mut zu finden, um über die erlittenen Taten zu sprechen, reichen viele der Aussagen weit zurück. Ein Fall stammt beispielsweise aus den 1940er Jahren, ein anderer aus den 1960er Jahren und die vier jüngsten aus den 1970er Jahren. Vier der Opfer waren Jungen, zwei waren Mädchen. Alle Opfer waren zum Zeitpunkt der Ereignisse zwischen 6 und 12 Jahren alt.

Vier dieser Kinder erlitten ihre Tortur in einem Heim oder Internat und zwei von ihnen in einer Kirche. Was die Täter des sexuellen Missbrauchs anbelangt, so nannten die Opfer drei «Priester oder Ordensleute» sowie eine weitere Person. Alle mutmaßlichen Täter sind bereits tot. Die Akten sind alle an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden. Im Jahr 2019 nutzten insgesamt zehn Personen die Kontaktmöglichkeit für Opfer sexuellen Missbrauchs. Neben sexueller Gewalt erwähnten sieben Personen jedoch auch körperliche Gewalt, vier erwähnten emotionalen Missbrauch (ein und dieselbe Person kann Opfer mehrerer Arten von Gewalt sein). Eine andere Person berichtete über sexuelle Gewalt im Ausland.

Erzbischof bittet um Vergebung

Zwei Opfer hatten Anspruch auf eine Zahlung als «Anerkennung für erlebtes Leid». «Wir bieten den Opfern diese Zahlung an. Manche wollen aber auch einfach nur Zeugnis ablegen von dem, was sie erlebt haben», sagte ein Sprecher der Luxemburger Kirche gegenüber L'essentiel. «Wir respektieren die Entscheidung der Menschen». Der Erzbischof seinerseits «bittet alle betroffenen Opfer aufrichtig um Vergebung für das erlittene Leid und die Folgen des Missbrauchs», hieß es in der Erklärung. Darüberhinaus bildet die Kirche ihre Mitarbeiter zu diesem Thema aus.

Im vergangenen Jahr fanden vier Präventionskurse für Geistliche und Laien statt, die mit der Kirche zusammenarbeiten. 2019 nahmen 74 Personen daran teil. «Dieser Schulungstag wird wieder angeboten. Die Idee ist, dass alle Betroffenen teilnehmen sollten», sagte der Sprecher.

(jw/L'essentiel)