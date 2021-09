Miss Tourismus wird am Samstag gekürt

Die Wahl der Miss Tourismus sollte eigentlich bereits am 5. Juni über die Bühne gehen, doch dann wurden Teile des Landes von Überschwemmungen heimgesucht. Daraufhin entschlossen sich die Organisatoren in letzter Minute, die Wahl zu verschieben. Nun soll die Wahl am Samstag, dem 18. September stattfinden. Allerdings mit einigen Änderungen. Die Kür geht direkt ins Finale und statt der ursprünglich 36 Kandidatinnen sind nur noch 28 bei der Wahl dabei.

«Wir hatten uns darauf geeinigt, im November das Halbfinale und dann ein Finale mit 18 Mädchen zu machen. Aber um kein Risiko einzugehen, haben wir schließlich beschlossen, die Veranstaltung zu einem großen Abend zusammenzufassen», erklärt der Organisator Giuseppe Castellaneta. Die 28 Kandidatinnen und Kandidaten werden ab 20 Uhr im Pavillon Saint Martin in Remich auf die Bühne treten. Die Parade wird vor etwa hundert ausgewählten Zuschauern stattfinden und live auf der Website von Miss Tourisme übertragen werden.

50 Prozent der Stimmen für das Publikum, 50 Prozent für die Jury

«Sie werden vier Durchgänge machen. Die Parade wird von Darbietungen begleitet», sagt Castellaneta. Seit Mittwochabend können die Bürgerinnen und Bürger online für ihre Lieblingskandidatin abstimmen, und zwar bis Samstag um 19 Uhr. «Das Publikum zählt 50 Prozent, der Rest ist die Entscheidung der Jury am Samstagabend.» Die Gewinnerin und die beiden Zweitplatzierten werden am Ende des Abends gekürt. Die künftige Miss Tourismus wirbt für das Land und die touristischen Einrichtungen und in dieser Funktion besucht sie auch zahlreiche Veranstaltungen.

Der Wettbewerb findet zum ersten Mal statt, doch das Ziel der Organisatoren ist es die Misswahl im Land zu etablieren. So will man auf lange Sicht auch die offizielle Anerkennung durch die Tourismusbehörden erlangen. «Um die Verbindung und die Wirkung der Veranstaltung aufrechtzuerhalten, haben wir zahlreiche Treffen mit der Gruppe der Finalisten organisiert, Tagesausflüge nach Diekirch, Echternach, zwei Abende...», fügt Castellaneta hinzu und freut sich, dass der Wettbewerb an diesem Wochenende über die Bühne gehen kann.

(NC/L'essentiel)