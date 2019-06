Polizei sagt Dealern am Bahnhof den Kampf an

Artikel per Mail weiterempfehlen

Diese Woche gab es gleich drei großangelegte Drogeneinsätze im hauptstädtischen Bahnhofsviertel. Montag und Dienstag nahm die Drogensektion der Kriminalpolizei sechs Männer fest. Zum Teil wurden sie auf frischer Tat beim Drogenverkauf ertappt. Mehrere Kokainkugeln, Bargeld und Mobiltelefone wurden beschlagnahmt. Die mutmaßlichen Verkäufer wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Luxemburg festgenommen und am folgenden Tag dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete gegen alle Beteiligten Untersuchungshaft an.

Eine weitere großangelegte Kontrolle folgte am Mittwochabend. Dabei kam auch ein Spürhund zum Einsatz. Drei Drogenverkäufer wurden festgenommen. Diese mussten sich am folgenden Morgen vor dem Untersuchungsrichter verantworten. Marihuana, Kokain, Bargeld und Mobiltelefone wurden beschlagnahmt.

Am Morgen hatten die Polizisten bereits einen Deal zwischen zwei Männern in der Rue de Bonnevoie beobachtet. Die beiden Männer flüchteten sofort. Der mutmaßliche Verkäufer konnte aber gestellt werden. Der Dealer hatte einige Kokainkugeln unter seiner Zunge versteckt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann festgenommen und am folgenden Morgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

(L'essentiel)