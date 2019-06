So fahren Busse und Züge am Nationalfeiertag

In ganz Luxemburg wird am Samstag in den Nationalfeiertag gefeiert. Vor allem in der Hauptstadt wird es viele Möglichkeiten geben, Party zu machen und sich das Feuerwerk anzusehen. Doch wie jedes Jahr wird es auch 2019 schwierig werden, mit dem Auto in die Stadt zu kommen – außer man nutzt die P+R-Optionen. Regelmäßig fahren Shuttlebusse in das Zentrum.

Adolphe-Brücke für Fußgänger gesperrt



Wegen des Feuerwerks wird die Adolphe-Brücke am Samstagabend ab 21 Uhr für Fußgänger gesperrt sein. Das Viadukt wird um 20 Uhr geschlossen und die Fußgängerbrücke ab 22.30 Uhr. Nach Ende des Feuerwerks soll «der Zugang für Fußgänger so schnell wie möglich wieder geöffnet werden», heißt es von der Stadt Luxemburg.

Ab 18 Uhr werden die Straßen der Innenstadt und des Bahnhofsviertels am Samstag geschlossen sein. die Adolphe-Brücke ab 19 Uhr und das Viadukt ab 20 Uhr. Auch wenn es noch Parkplätze am Knuedler oder Saint-Esprit geben sollte, wird es dann nicht möglich sein, diese vor Sonntag, 19 Uhr, zu verlassen. Dafür fahren die öffentlichen Verkehrsmittel am Wochenende verstärkt und zudem kostenlos. Die CFL richtet zusätzliche Züge auf allen Strecken ein. Diese fahren bis 3.40 Uhr von Luxemburg-Stadt nach Esch/Alzette, Petingen, Rodingen, Düdelingen, Dippach, Kleinbettingen, Wasserbillig und Ulflingen.

Sonderfahrten nach dem Feuerwerk

Auch mehr Busse werden unterwegs sein. Fahrten sind die ganze Nacht über auf 22 RGTR-Linien zwischen Luxemburg-Stadt und Bettembourg, Junglinster, Rodingen, Mersch, Remich oder Itzig, Kopstal, Küntzig und Niederkerschen geplant. Auch die Busse der Stadt Luxemburg werden mobilisiert. Die Fahrpläne der Linien 2, 3, 4, 5, 6, 21 und 30 werden angepasst, so dass bis etwa 22.30 Uhr alle 20 Minuten ein Bus fahren soll. Weitere Fahrten sind für die Linien 1/125 und 18 geplant.

Ab 19 Uhr wird es dann nicht mehr möglich sein, zwischen dem Bahnhof und dem Stadtzentrum zu fahren. Einige Linien werden über Hollerich und die Eschstraße umgeleitet, Busse aus Gasperich, Bonnevoie, Zessingen und Hamm fahren nur zwischen dem Süden der Hauptstadt und dem Hauptbahnhof. Von dort aus sind es jedoch nur noch 15 Minuten zu Fuß in die Stadt. Der Bahnhof wird zudem nicht von Bussen aus Limpertsberg, Bartringen, Neudorf, Cents, Steinsel oder Hollerich, die am Hamilius halten, bedient.

Nach dem Feuerwerk sind dann weitere Sonderfahrten geplant, zwischen 23.30 Uhr und 3.30 Uhr. Verschiedene Gemeinden bieten auch Nachtbusse an. Die TICE wie gewohnt, der Fahrplan unter mobiliteit.lu zu finden. Die Straßenbahn fährt alle 15 Minuten, von 20 Uhr am Samstagabend bis 3.48 Uhr am Sonntagmorgen. Am Sonntag wird sie dann um 5.34 Uhr wieder in Betrieb genommen, am Nationalfeiertag fährt sie bis nach Mitternacht alle 10 bis 15 Minuten – auch während der Militärparade auf der John F. Kennedy Avenue am Kirchberg. Während der Parade werden Busse zwischen Kirchberg und der Innenstadt umgeleitet. Mehrere Straßen sind am Sonntag ab 8 Uhr für Autofahrer gesperrt. Bis 10 Uhr ist es jedoch möglich, am Trois Glands und Place de l'Europe zu parken – sofern noch Plätze frei sind. Danach kann man mit der Straßenbahn zum Kirchberg fahren. Die Haltestelle Coque ist die nächstgelegene zur Nationalfeiertagsparade.

(L'essentiel)