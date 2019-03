Welches Land muss Arbeitslosengeld zahlen?

In Luxemburg steht derzeit die Arbeitslosenunterstützung für Grenzgänger zur Debatte. Die Mitglieder des Ausschusses für Arbeit und soziale Sicherheit befragten Arbeitsminister Dan Kersch (LSAP) am Donnerstag zu einer am 19. März zwischen den europäischen Institutionen (Parlament, Rat, Kommission) erzielten Einigung.

Diese sieht vor, dass arbeitslose Grenzgänger künftig von dem Land, in dem sie gearbeitet haben und nicht mehr von dem Land in dem sie wohnen, unterstützt werden müssen. In der EU soll dieses Gesetz bereits 2021 in Kraft treten, das Großherzogtum konnte eine Frist aushandeln. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten (AStV) wird am Freitag über das Thema entscheiden. Im Europäischen Parlament soll die Entscheidung Mitte April fallen.

Luxemburg steht einer solchen Reform skeptisch gegenüber. Die Mitglieder des Arbeitsausschusses sind der Ansicht, dass das neue System ein Missbrauchsrisiko mit sich bringt, insbesondere weil Adem Schwierigkeiten bei der Kontrolle von Arbeitslosen im Ausland haben könnte.

(L'essentiel)