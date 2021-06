Bettel und Lenert verkünden wohl einige Lockerungen

Noch bevor Premierminister Xavier Bettel und Gesundheitsministerin Paulette Lenert an diesem Mittwoch vor die Presse treten, um die Corona-Maßnahmen vorzustellen, die ab dem 12. Juni im Großherzogtum gelten sollen, wird klar: Es wird wohl nicht nur die Ausgangssperre sein, die aufgehoben wird. Auch wenn vor allem sie Teil der Spekulationen war – zumal es in den vergangenen Wochen den Anschein hatte, dass sich die Corona-Lage im Großherzogtum entspannt.

Nun hat Vize-Premierminister Francois Bausch einige Informationen vorweggenommen: Wie er in einem «RTL»-Interview erklärte, soll die Ausgangssperre in Luxemburg ab 12. Juni aufgehoben werden. Zudem seien weitere Lockerungen im privaten Bereich, im Sport und in der Kultur zu erwarten, sagte er mit Blick auf das Impfzertifikat im Großherzogtum. So ist davon auszugehen, dass zunächst nur geimpfte, genesene oder negativ getestete Personen in den Genuss dieser Lockerungen kommen.

(aub/L'essentiel)