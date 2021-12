Die Tram wächst auf mehreren Ebenen

Am 10. Dezember 2017 hat sich die Mobilität in Luxemburg-Stadt grundlegend verändert. An dem Tag ist der erste Abschnitt der Tram auf einer 3,5 Kilometer langen Strecke auf dem Kirchberg in Betrieb genommen worden.

Vier Jahre später ist die Tram ihren Kinderschuhen entwachsen und fährt auf einer rund acht Kilometer langen Strecke, auf der 15 Haltestellen liegen, von der Luxexpo bis zum Bahnhof.

2028 kommt die Tram in Esch an

Mit einer Lebensdauer von 30 bis 40 Jahren sind derzeit 27 Züge im Einsatz. In den ersten zehn Monaten des Jahres 2021 beförderten sie fast 13,4 Millionen Fahrgäste. Im Jahr 2018 waren es noch etwas mehr als 4,6 Millionen. Dieses Wachstum spiegelt sich auch in der Belegschaft der Firma Luxtram wider, die sich innerhalb von vier Jahren von 82 im Jahr 2017 auf heute 157 fast verdoppelt hat.

Das Betreiberunternehmen wird laut eigenen Prognosen auch in den kommenden Jahren weiter wachsen. Bis 2024 will Luxtram noch etwa 100 zusätzliche Mitarbeiter einstellen. Bis dahin sollen drei neue Abschnitte und sieben neue Haltestellen fertiggestellt sein: vom Bahnhof zum Lycée Bonneweg im September 2022, vom Lycée Bonneweg zur Cloche d'Or im Jahr 2023 und die Verlängerung zum Flughafen Findel im Jahr 2024. Dann ist die Strecke rund 16 Kilometer lang. Die 17,5 Kilometer lange Schnellstrecke nach Esch/Alzette soll 2028 eröffnet werden.

(Jean-François Colin/L'essentiel)