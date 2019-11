Die Benzinpreise steigen wieder

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ab Mittwoch steigen die Preise an den Zapfsäulen im Großherzogtum wieder an. Der Liter Super 95 schlägt dabei mit 1,213 Euro zu Buche und wird damit 0,3 Cent teurer. Der Preis für Super 98 steigt mit 1,3 Cent deutlicher an und pendelt sich bei 1,285 Euro pro Liter ein.

Der Dieselpreis bleibt vorerst unverändert.

(L'essentiel)