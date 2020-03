«Wir arbeiten ohne Maske in der Altenpflege»

«Es stehen Leben auf dem Spiel!» Amandine* kann ihre Besorgnis über die aktuelle Lage in ihrer Branche kaum in Worte fassen. Sie ist Altenpflegerin in Luxemburg. Ihre Arbeit findet zumeist bei ihren Patienten Zuhause statt. Sie hat sich an L'essentiel gewandt, um an die zuständigen Behörden zu appellieren. «Trotz der Gefahren, die das Coronavirus besonders für alte Menschen darstellt, wurden wir noch nicht mit Atemschutzmasken ausgerüstet. Mir und meinen Kollegen wurde gesagt, dass die Lieferung irgendwo feststeckt. Mehr nicht.»

Am Mittwochmorgen habe der Ehemann einer ihrer Patientinnen eine Maske in der Apotheke besorgen wollen. «Er gehört aber auch zur Risikogruppe und sollte das Haus nicht verlassen. Uns wurde gesagt, dass wir die Arbeit niederlegen sollen, wenn wir bei uns selber Symptome feststellen. Aber wir könnten ja schon längst ansteckend sein. Wir könnten schon viele Patienten angesteckt haben», sagt Amandine. Ihrer Meinung nach hätte sie schon «vor zwei Wochen» mit Schutzmasken ausgestattet werden müssen.

Erster Fall in der Altenpflege

Dennoch muss sie die Menschen weiterhin Betreuen. «Wie soll ich einen Patient waschen und dabei den Sicherheitsabstand einhalten. Ich muss die Menschen berühren», sagt sie. Das Einzige, was ihr und ihren Kolleginnen und Kollegen übrig bleibe, sei sich selbst und alles, was sie bei den Hausbesuchen dabei haben, immer wieder zu desinfizieren und Handschuhe zu tragen.

Pflegekräfte wie Amandine betreuen etwa 25 Patienten pro Tag. In der Luxemburger Altenpflege wurde bisher ein Patient mit dem neuartigen Virus angesteckt und erfasst.

* Name von der Redaktion geändert, da die Pflegerin den Wunsch äußerte, anonym zu bleiben

(L'essentiel)