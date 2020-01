Nur ein knappes Fünftel besteht Beamten-​​Prüfung

Im Jahr 2018 hatten sich insgesamt 2079 Personen für die Prüfung zum Kommunalbeamten angemeldet. Fast die Hälfte von ihnen ist nicht zur Prüfung angetreten, nur 1107 haben teilgenommen. Davon sind mehr als zwei Drittel (68,56 Prozent) durchgefallen, während 348 bestanden haben. Mit anderen Worten, von allen Personen, die sich zu den Prüfungen angemeldet haben, haben im Endeffekt nur 16,7 Prozent bestanden.

Diese Zahlen wurden vom Innenministerium am Dienstagvormittag veröffentlicht. Das gesamte System soll nun modernisiert werden, wobei die digitalisierten Verfahren und Tests an die tatsächlichen Bedürfnisse der Gemeinden, Gemeindeverbände und kommunalen öffentlichen Einrichtungen angepasst werden sollen, so das Ministerium. Die Reform soll ab Februar 2020 in Kraft treten.

Neue Tests

Dann müssen die Kandidaten bereits vor der Bewerbung ihre Fähigkeiten durch das Bestehen einer allgemeinen Eignungsprüfung nachweisen. Nach dieser ersten Hürde, die die Passstatistik verbessern soll, wird es möglich sein, eine Bewerbung für den kommunalen Bereich zu starten. Dabei zielen die Tests darauf ab, die fachlichen und verhaltensbezogenen Fähigkeiten der Kandidaten zu beurteilen. Der Schwierigkeitsgrad variiert je nach der gesuchten Position.

Konkret werden bei einer technischen Stelle die Zusammenfassung eines Textes in Französisch und die Analyse eines Textes in Deutsch durch Tests in «Prioritätsmanagement», «Problemlösung» oder «Entscheidungsfindung» ersetzt. Fragen zu den Institutionen und zur Verfassung des Großherzogtums werden von Tests zur «technischen Kompetenz» abgelöst, die das verbale, numerische und mechanische Denken umfassen. Tests der «Verhaltenskompetenzen» ersetzen die Tests zur luxemburgischen Geschichte und Kultur. Darüber hinaus werden die auf kommunaler Ebene zu besetzenden Stellen auch in die Govjobs-Plattform aufgenommen, wo Arbeitsplätze beim Staat angeboten werden.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)