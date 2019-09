Luxemburgs Jugend streikt erneut fürs Klima

Am 15. März nahmen rund 15.000 Schüler und Studenten am Klimamarsch teil. An diesem Freitag nehmen die Jugendlichen wieder Anlauf. Sie haben dazu aufgerufen, den Unterricht am Freitag um 10 Uhr zu verlassen, um sich am Luxemburger Bahnhof zu treffen. Von hier aus startet ihre Demo zur Kinnekswiss. Dort endet die Demonstration mit Reden und Konzerten. Die Veranstaltung wird von United for climate justice (UCJ) organisiert, einer Plattform, die Verbände wie Youth for climate Luxembourg, Rise for Climate, Extinction Rebellion und Gewerkschaften zusammenbringt.

«Wir streiken für unsere Zukunft. Wir nehmen die Straßen Luxemburgs ein, um unserer Stimme Gehör zu verschaffen», sagt Natasha Lepage von Youth for climate, «Wir akzeptieren keine politische Untätigkeit mehr.» Des Ministerium für Nationale Bildung wurde nicht angefragt, ob der Unterricht ausfallen offiziell kann. Die Geste wäre bei den Protestierenden aber «sehr willkommen», sagt Natasha Lepage. «Wir wollen, dass Luxemburg die Klimakatastrophe wahrnimmt. Wir wollen die Menschen für die Veränderung mobilisieren», fährt die junge Frau fort. «Wir fordern Klimagerechtigkeit» Diese gehe viel weiter als Umweltkatastrophen wie Hurrikan Dorian. Natasha Lepage versteht darunter die durch die Krise verursachten «Ungerechtigkeiten, zwischen den Generationen, zwischen Nord und Süd und zwischen Reich und Arm».

Insgesamt laufen rund dreißig Aktionen unter dem Dach der UCJ zusammen. Die «Woche für die Zukunft» wurde den ganzen Sommer über vorbereitet und am heutigen Dienstagmorgen vorgestellt. Der Klimamarsch am Freitag bildet den Auftakt. Danach sind täglich verschiedene Aktionen geplant, wie ein Aufräumtag in Esch am Samstag, der 25. Jahrestag des Naturhauses am Sonntag, eine Aktion gegen fossile Brennstoffe oder eine Blumenaktion von der Youth for Climate am Dienstagnachmittag auf der Kinnekswiss. Am Freitag, den 27. September endet die Woche um 15 Uhr mit einer Abschlussdemonstration.

