Diesel und Benziner werden stärker besteuert

Luxemburg will bis zum Jahr 2030 seine Treibhausgasemmissionen gegenüber dem Niveau von 2005 um 55 Prozent reduzieren. Ein ehrgeiziges Ziel, das nicht nur wirksame Maßnahmen fordert, sondern auch die komplette Bevölkerung betrifft. Der am Freitag im Regierungsrat angenommene nationale Energie- und Klimaplan stellt die Weichen für die Zukunft. Einige Änderungen werden das tägliche Leben aller veränder. Wichtigstes Beispiel: Die Kraftfahrzeugsteuer soll reformiert werden.

Bedeutet das, dass Autos mit einem Verbrennungsmotor künftig stärker besteuert werden? Energieminister Claude Turmes gibt einen ersten Hinweis: «Jemand, der einen ineffizienten Diesel-Pkw kauft, wird dies bei der Besteuerung merken. Anfang Januar werden wir detailliert Auskunft darüber geben.» Weitere Änderungen sind in diesem Bereich zu erwarten. Neben einer Reduzierung des Dieselabsatzes ist auch eine Neuregelung für Firmenwagen geplant.

20 Prozent ökologischer Landbau bis 2025

Die Ausdehnung des Verursacherprinzips auf die gesamte Gesellschaft ist ebenfalls eine der angekündigten Schlüsselmaßnahmen. Künftig werden auch Einzelpersonen und kleine Unternehmen für das CO2, das sie in die Luft blasen, zahlen. «In der Großindustrie wird das bereits umgesetzt. Nun kommt das auch auf die restliche Gesellschaft zu», sagt Turmes.

Der Preis dafür wurde bereits festgelegt: 20 Euro pro Tonne CO2 im Jahr 2021, dann fünf Euro mehr in den Jahren 2022 und 2023. Diese Änderung werde sich zwangsläufig auf die Heizöl- und Spritkosten auswirken.

«Wir stehen vor einer großen Herausforderung. Es liegt an uns Politikern, die Menschen zu motivieren und zu ermutigen, sich neuen Alternativen zuzuwenden», sagte Turmes. So plant die Politik «grünen» Wasserstoff und Photovoltaikanlagen zu fördern, sowie finanzielle Anreize zur Abschaffung von Ölheizungen und Investitionen in erneuerbare Energien zu schaffen. Die Landwirtschaft soll bis 2025 zu 20 Prozent auf Bio-Anbau umgestellt werden.

