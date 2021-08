Der neuste Bericht des UN-Klimarates sei ein Weckruf für die Menschheit, sagte Umweltministerin Carole Dieschbourg (déi Gréng) am Montag im Gespräch mit L'essentiel. Die globale Erwärmung sei ein ernstes Problem, so Dieschbourg weiter. Zusätzliche 1,5 Grad bis 2030, unumkehrbare Veränderungen und die vorhergesagte Zunahme von Extremereignissen: Das alles seien Schlussfolgerungen, die für die Ministerin nicht überraschend seien. Der Bericht zeige die menschliche Verantwortung für den Klimawandel auf, sagte Dieschbourg.

Die Ministerin fordert «entschlossene, mutige und sofortige Maßnahmen». Wirklich wirksame Lösungen seien allerdings nur auf internationaler Ebene zu erreichen. «Wir haben hart gekämpft, um ein Ergebnis zu erzielen», erinnert sich Dieschbourg an die Pariser Klimakonferenz. Neue Hoffnung setze sie auf eine bessere Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Ländern auf der Konferenz im November in Glasgow.

Reduzierung der CO2-Emissionen um 55 Prozent bis 2030

Luxemburgs bisherige Leistung schätzt die Ministerin gut ein. Insbesondere habe man durch die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft, den Start des Klimapakts 2.0 und «die Verdoppelung unseres Engagements in der Klimafinanzierung», einiges getan. All diese Anstrengungen müsse man in Zukunft verstärken, um bis 2030 eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 55 Prozent zu erreichen.

Wird dies weitreichende Veränderungen und Einschnitte für die Bevölkerung bedeuten? Nicht unbedingt, meint Carole Dieschbourg. Sie setze vor allem auf technologische Innovationen und «eine Neuausrichtung der Finanzströme», um in erneuerbare Energien zu investieren. «Das Klima nicht zu schützen ist viel teurer», betont sie mit Blick auf die jüngsten Überschwemmungen, die das Großherzogtum heimgesucht haben.

Sie sei sich bewusst, dass extreme Ereignisse nicht von heute auf morgen ausbleiben werden. «Der Bericht zeigt unumkehrbare Veränderungen auf. Daher ist es notwendig, sich an den Klimawandel anzupassen und an der Widerstandsfähigkeit unserer Gesellschaften zu arbeiten – ein Aspekt, der allzu oft vernachlässigt wird.»

(th/L'essentiel)