Luxemburg verbietet Hydroxychloroquin

Hydroxychloroquin darf in Luxemburg nicht mehr zur Behandlung der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 eingesetzt, werden. Das bestätigte das Gesundheitsministerium. Die vom bekannten französischen Mediziner Didier Raoult unterstützte Behandlung wurde am Mittwoch nach wochenlangen Kontroversen auch in Frankreich verboten.

Studien hatten auf die Ineffektivität hingewiesen. Und letzte Woche hat eine Veröffentlichung in der angesehenen medizinischen Fachzeitschrift The Lancet sogar vor den Nebenwirkungen des unter dem Namen Plaquénil vermarkteten Malariamedikaments gewarnt.

Hydroxychloroquin kam vor allem bei Covid-19-Patienten mit einem schweren Krankheitsverlauf zum Einsatz. Auch luxemburgische Krankenhäuser nutzten das Medikament, allerdings ohne eine Wirksamkeit belegen zu können.

(th/L'essentiel)