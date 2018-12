So wird die Post mit dem Paket-​​Wahnsinn fertig

Artikel per Mail weiterempfehlen

Stress pur für die Mitarbeiter der Luxemburger Post: In der Weihnachtszeit müssen sie noch mehr Pakete als üblich durch die Gegend fahren und an der Haustür abliefern. Das Geschäft im Online-Handel boomt – schon zum «Black Friday» (23. November) und dem Nikolaustag (6. Dezember) ließen viele Konsumenten die Kreditkarten glühen. Den Höhepunkt erreicht der Paket-Wahnsinn dann kurz vor Heiligabend – dann, wenn die «Last-Minute-Shopper» zuschlagen.

Der wichtigste Gesprächspartner der Post vor Weihnachten ist der Internet-Riese Amazon. «Sie sagen uns, mit welchem Paketvolumen sie im Dezember rechnen und wir sehen dann, wie wir unsere Kapazitäten entsprechend anpassen können», sagt Angelo Piras, Abteilungsleiter im Sortierzentrum der Post in Betttemburg. In der beeindruckenden Anlage sollen allein diesen Monat rund 400.000 Pakete abgefertigt werden, voriges Jahr waren es noch 326.000.

Keine Sonntagszustellungen

Um dem Pakete-Irrsinn vor Weihnachten Herr zu werden, können Mitarbeiter des Sortierzentrums nur in kleinen Grüppchen Pause machen. Ansonsten würden die Maschinen stillstehen. Die 220 Beschäftigten werden im Dezember durch Zeit- beziehungsweise Leiharbeiter verstärkt. Die Tochtergesellschaft Michel Greco, die 70 Prozent der Pakete zustellt, schickt in den Wochen vor Jahresende jeden Tag 120 Paketfahrer auf die Straße. In normalen Betriebszeiten sind es 80.

Im Gegensatz zu den vergangenen drei Jahren wird es vor Weihnachten 2018 keine Sonntagszustellungen geben. «Die Rückmeldungen der Kunden waren nicht unbedingt positiv und jetzt, da wir besser organisiert sind, brauchen wir dieses ‹Entlastungsventil› nicht mehr», sagt Angelo Piras.

