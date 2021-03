Corona-​​Krise wirkt sich auf den Nahverkehr aus

Vor genau einem Jahr fuhren Busse, Züge und die Tram in Luxemburg zum ersten Mal kostenlos. Diese Maßnahme sollte den öffentlichen Nahverkehr fördern und die Anzahl der Autos auf den Straßen reduzieren. Ob diese Maßnahme sich tatsächlich bewährt hat, sei laut dem Ministerium für Mobilität jedoch schwer zu beurteilen. «Wir befinden uns in einer besonderen Situation, auch was die Mobilität angeht», so das Ministerium.

Am 29. Februar 2020 wurde der erste Covid-19-Fall in Luxemburg entdeckt – am selben Tag wurde die kostenfreie Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel eingeführt. Doch Lockdowns, das Home Office und die Kurzarbeit haben die Zahl der Pendler im Land stark reduziert. «Es ist daher sehr schwierig, eine verlässliche Bilanz zu ziehen», heißt es seitens des Ministeriums.

Tram profitiert von Ausbau

Die Maßnahmen hätten beispielsweise starke Auswirkungen auf die Nutzung der Tram gehabt. Nach Angaben des Ministeriums betrug die durchschnittliche Anzahl der Straßenbahnfahrer im Februar 2020 – kurz vor der Corona-Krise – insgesamt 31.000 pro Tag. Im März – zum Höhepunkt des Lockdowns – sei diese drastisch auf 1400 Fahrgäste pro Tag gesunken. Danach seien die Zahlen wieder langsam gestiegen. Obwohl viele Menschen weiterhin im Home Office arbeiten, betrug die Zahl der Fahrgäste mitunter bis zu 38.000 Fahrgäste pro Tag. In der Woche vom 15. Februar 2021 stieg sie sogar auf 42.000. Inzwischen habe sich einiges geändert, auch die Tram fahre mittlerweile bis zum Bahnhof.

Die CFL hatte auch während des Lockdowns ihr Angebot fortgeführt, wenn auch mit teilweise angepasstem Fahrplan. Zusammenfassend lasse sich aber sagen, dass die Anzahl der Zug und Bus nutzenden CFL-Fahrgäste gesunken ist. Zum Vergleich: Ende 2020 war die Zahl der Fahrgäste im Vergleich zum Vorjahr um 39 Prozent zurückgegangen.

(jw/L'essentiel)