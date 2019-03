So verläuft die Sozialwahl in Luxemburg

21:11 Uhr

Reinaldo Campolargo, vom LCGB-Automobilsektor, bewertet die Arbeit der vergangenen fünf Jahre als «großartig». Er sei mit den ersten Ergebnissen sehr zufrieden. Vor allem bei Losch und Renault, wo «wir die OGBL zurückgedrängt haben». Die endgültigen Ergebnisse stehen jedoch noch aus: «Der Automobilsektor ist ein wichtiger Sektor, mit vielen ausländischen Investoren. Wir müssen ihnen zeigen, dass wir sozial sein und uns weiterentwickeln können», ergänzt Reinaldo Campolargo.

21:09 Uhr

In der Stahlindustrie hatten die großen Werke von ArcelorMittal in Belval und Differdingen um 21 Uhr ihr Urteil noch nicht gefällt. Die OGBL zeigte sich – trotz des Verlustes eines Sitzes in Differdingen – zuversichtlich: «Es ist noch zu früh für eine Einschätzung. Aber wir sehen bereits ermutigende Teilergebnisse», sagt Jean-Claude Bernardini, Leiter des Sektors für die OGBL

20:23 Uhr

Jean-Pierre Nicolas, Präsident des Bundesausschusses für Dienstleistungen und Handel beim LCGB und auch Präsident der Personaldelegation in Delhaize, ist der Ansicht, dass die Gewerkschaft «bei Cora mit vier Delegierten sehr gut gearbeitet hat». Man sei nach draußen gegangen und nicht nur im Büro geblieben, und habe auf sich aufmerksam gemacht. «Wir vertreten auch kleine Unternehmen, wo wir nur einen Delegierten stellen. Es ist nicht viel, aber immerhin.»

20:15 Uhr

Bei Liser übernimmt die OGBL drei von fünf Mandaten. Die anderen beiden gehen an nicht gewerkschaftlich organisierte Kandidaten. Auch im Bildungsbereich ist die OGBL auf dem Vormarsch. An der französischen Schule Vauban gewann die Gewerkschaft die sechs Sitze, die zur Wahl standen. An der internationalen Schule Luxemburg erreichte die OGBL vier von sechs Mandaten. An der Europäischen Schule II mit Sitz in Bartringen fuhr die OGBL fünf von fünf Mandaten ein.

20:08 Uhr

Der LCGB war am frühen Abend optimistisch. Rund 300 Mitglieder und Unterstützer hatten sich im Büro Gewerkschaft in der Nähe des Bahnhofs versammelt. «Wir werden in bestimmten Bereichen, insbesondere in Industrie, Handwerk und Handel, deutlich stärker werden», sagt Patrick Dury, Präsident der OGBL. Man habe die Gewerkschaftsorganisation neu gestaltet. «Wir haben mehr als 5000 Mitglieder und haben 500 Kandidaten mehr vorgeschlagen als 2013 – wir können zu Recht bessere Ergebnisse erwarten. Der Abend wird noch lang, aber wir sind sehr zuversichtlich.»

Der LCGB kann sich über die ersten Ergebnisse freuen: Bei ArcelorMittal in Düdelingen übernimmt die Gewerkschaft zum ersten Mal die Mehrheit. Der LCGB gewann vier Sitze, die OGBL zwei. Auch in Rodenborn wurde erstmals die Mehrheit erreicht. Bei Cora gibt es vier LCGB-Delegierte, acht an den beiden weiteren Standorten Foetz und Bartringen. Bei Proximus Luxemburg konnten alle zehn Sitze behauptet werden.

20:01 Uhr

Insgesamt 18.847 Kandidaten ließen sich für die Posten der Arbeitnehmervertreter in luxemburgischen Unternehmen aufstellen. Von diesen hat sich etwas mehr als die Hälfte unter einem Gewerkschaftslabel beworben. Die meisten Kandidaten kamen von der OGBL (5120 Kandidaten), gefolgt von der LCGB (3750 Kandidaten) und Aleba (960 Kandidaten).

19:08 Uhr

Wenige Minuten vor 19 Uhr war die Maison du peuple in Esch/Alzette bereits gut gefüllt, hier hatte sich die OGBL am Dienstagabend seinen Hauptsitz eingerichtet, um die Ergebnisse der Sozialwahlen im Großherzogtum verfolgen zu können. Allerdings ist es im Moment nicht möglich, vorausahnen zu können, wie die Wahl wohl ausgehen wird: «Es ist noch zu früh. Im Moment haben wir hauptsächlich die Ergebnisse kleinerer Unternehmen», heißt es vom Gewerkschaftsfunktionär. Doch der Abend hat gerade erst begonnen.

Am Dienstag haben Unternehmen mit Sitz in Luxemburg, die mehr als 15 Mitarbeiter beschäftigen, über die Ernennung ihrer neuen Arbeitnehmervertreter abgestimmt. Eine Ausnahme bildet hier die CFL, deren Ergebnisse erst am Freitag, 15. März, erwartet werden.

Die OGBL hat bereits angekündigt, dass sie rund 5120 Kandidaten unter ihrem Banner in verschiedenen Unternehmen im ganzen Land aufstellt. Die LCGB hat 3750 Kandidaten in 456 Unternehmen. Aleba, die im Banken- und Versicherungssektor tätig ist, stellt 960 Kandidaten in 116 Unternehmen des Finanzsektors.

Die Arbeits- und Bergbauinspektion registriert alle Kandidaten, ohne allerdings die genaue Zahl anzugeben. Die OGBL und der Landesverband präsentieren gemeinsame Listen mit Luxtram, der Stadt Luxemburg und CFL Multimodal. Die Fédération générale de la fonction communale (FGFC) stellt in den Kommunen Kandidaten für privatrechtliche Arbeiternehmer vor.

