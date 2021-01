Kindergeld wird ab 2022 an den Index gekoppelt

Gute Nachrichten für alle Familien mit Kindern: Das Kindergeld in Luxemburg wird ab dem 1. Januar an den Index geknüpft. Das bestätigte Familienministerin Corinne Cahen (DP) am Dienstag gegenüber L'essentiel. Eine entsprechende Ankündigung war am Dienstag im Chamberausschuss für Familie und Integration gemacht worden, wie das Luxemburger Wort berichtet.

Die Familienbeihilfe beträgt derzeit 265 Euro pro Kind. Der Betrag ist seit 2006 nicht mehr erhöht worden und folglich auch nicht an die Entwicklung der Verbraucherpreise in den vergangen Jahren angepasst worden.

(ol/L'essentiel)