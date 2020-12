Die Grippewelle rollt auf Luxemburg zu

Die Grippesaison kommt mit großen Schritten auf Luxemburg zu. Weil in diesem Jahr die Krankenhauskapazitäten zum Großteil für Covid-19-Patienten gebraucht werden, erinnert das Gesundheitsministerium am Montag daran, sich gegen die Grippe impfen zu lassen. So könne man einer Überlastung der Kliniken entgegensteuern.

Um der gestiegenen Nachfrage nach den Impfstoffen gerecht zu werden und Risikopersonen zu schützen, stelle der Staat den Arztpraxen weitere Dosen kostenlos zur Verfügung. Üblicherweise werden 60.000 bis 80.000 Dosen pro Saison in Luxemburg benötigt. In diesem Jahr sind 120.000 Dosen vorrätig.

Weiterer Risiko-Kreis

Vorrang bei der Impfung haben in dieser Saison zunächst medizinische Fachkräfte und Risikopersonen – Menschen, die älter als 65 Jahre sind sowie Schwangere.

Das Ministerium empfiehlt die Impfung in der Folge allen Berufsgruppen, die in engem Kontakt mit besonders gefährdeten Personen stehen. Dazu gehört das Personal in Seniorenzentren, Pflegeheimen, Krippen und Kindergärten sowie von häuslichen Pflegediensten.

Zum weiteren Kreis der gefährdeten Personen zählt das Ministerium auch Menschen mit chronischen Erkrankungen der Atemwege und des Herz-Kreislauf-Systems, Diabetiker, Menschen mit Nierenproblemen sowie Immunschwache.

(sw/L'essentiel)