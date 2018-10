Vanessa wird in einem «L’essentiel»-​​Kleid antreten

«Meine Tochter wollte, dass wir ein extravagantes Kleid aus etwas aus Luxemburg anfertigen. Also haben wir uns entschieden, ein Outfit aus verschiedenen Zeitungen von L'essentiel zu kreieren, weil alle die Zeitung in Luxemburg lesen und kennen», erklärt Vanessas Mutter, Delia. Vanessa tritt am Samstagabend in Brüssel bei «Top Model Europe» für das Großherzogtum an.

«Es tut mir wirklich leid, Ihnen etwa zwanzig Zeitungen dafür weggenommen zu haben», entschuldigt sich die Mutter aus Santo Domingo, die seit 21 Jahren im Großherzogtum lebt mit einem Lächeln. «Wir haben etwa fünf Zeitungen für die Oberseite und etwa fünfzehn für die Unterseite verwendet. Es war ziemlich kompliziert. Mehrere Freunde meiner Tochter haben uns geholfen. Es hat uns einen ganzen Nachmittag gekostet aber es war sehr lustig», erklärt Delia weiter.

Sie drückt ihrer schönen Tochter für Samstagabend die Daumen. Die 20-jährige Vanessa lebt in Differdingen und arbeitet als Krankenschwester. Auf ihren Auftritt in Brüssel wartet sie bereits mit Spannung. Die Luxemburger Schönheit wird mit weiteren Mädchen aus der Großregion und Paris auf der Bühne stehen.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)