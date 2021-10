«Wir haben auf Twitter über Facebook gelacht»

«So ein Ausfall ist nicht ungewöhnlich, es ist nicht das erste Mal», seufzte der 17-jährige Rafel. Der Schüler an einem Lycee war nicht allzu besorgt, als Instagram am Montagabend abstürzte. Seine erste Reaktion war, zu seinem bevorzugten sozialen Netzwerk Snapchat, zu wechseln, um seine Freunde zu fragen, ob sie das gleiche Problem hätten.

Ein Reflex, den auch Melissa hatte, die die App mit dem Gespenst ohnehin vorzieht. «Ich verbringe sowieso mehr Zeit auf Snapchat als auf Facebook oder Instagram», berichtet die Schülerin. Laut einer globalen Studie, die 2020 von «We Are Social» und «Hootsuite» veröffentlicht wurde, ist Snapchat die Nummer eins der sozialen Netzwerke in Luxemburg.

Für viele war der siebenstündige Absturz der Facebook-Apps eine Gelegenheit, auf andere Programme umzusteigen. «Twitter in seiner besten Form! Wir haben uns die Witze über Facebook angesehen. Das war lustig», sagt Christy, eine Studentin. Die 23-Jährige betont, dass das Netzwerk mit dem blauen Vogel nie von dieser Art von Problemen betroffen ist. Auch die kalifornische Plattform ließ sich auf das Spiel ein und twitterte kurz nach 19 Uhr «Hello literally to everyone». Die Nachricht wurde innerhalb von 24 Stunden fast 780.000 Mal retweetet. In Luxemburg nutzen mehr als 410.000 Menschen soziale Netzwerke. Das sind fast 65 Prozent der Bevölkerung.

hello literally everyone — Twitter (@Twitter) October 4, 2021

(Yannis Bouaraba/L'essentiel)