Zahl der Erwerbstätigen wächst weiter

In Luxemburg sind immer mehr Menschen erwerbstätig. Die Statistikexperten des Statec führen diesen Anstieg auf die Schaffung von Arbeitsplätzen besonders in der Verwaltung und der Wohlfahrtspflege zurück. Dort wurde ein Plus von 4,4 Prozent verzeichnet. Im Bereich Finanzen- und Versicherungswesen gibt es ein Wachstum von 4,3 Prozent

Im öffentlichen Dienst wurden neben Stellen in der Zentralverwaltung vor allem Jobs in der Jugendpflege geschaffen. Im Finanzsektor waren es vor allem die Beteiligungsgesellschaften und die Anlage- und Pensionsfonds, die Personalbedarf hatten.

Mehr Grenzgänger

In beiden Branchen sind knapp 32 Prozent aller Erwerbstätigen im Großherzogtum beschäftigt. Innerhalb eines Jahres wurden in diesen Wirtschaftbereichen 37 Prozent aller neuen Jobs geschaffen. Dabei ist die Zahl der Grenzgänger mit 4,9 Prozent etwas stärker gestiegen, als die der einheimischen Erwerbstätigen mit 2,9 Prozent.

1,9 Prozent der neuen Einwohner stammt aus der Europäischen Union. Um neun Prozent ist der Anteil der Menschen gewachsen, die von außerhalb der EU ins Großherzogtum gezogen sind.

(lh/L'essentiel)