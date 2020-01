Luxemburger fliegen weiterhin in Urlaub

Sieben von zehn Luxemburgern verreisen mindestens einmal pro Jahr. Das geht aus einer Studie hervor, die am Freitag von dem nationalen Statistikamt Statec veröffentlicht wurde. Die Hälfte der Befragten gaben an per Flugzeug zu verreisen, nur sechs Prozent nehmen Bus oder Bahn. Auf dem Programm der Touristen steht vorwiegend Entspannung und Erholung (38 Prozent). Im Durchschnitt beträgt die Urlaubsdauer elf Tage.

Zu 88 Prozent geht die Reise in ein Land innerhalb der EU. Dafür geben die Reisenden im Durchschnitt 1119 Euro aus. Während sich die Zahlen zwischen Strand- und Stadturlaub nicht unterscheiden (43 Prozent), verbringen 44 Prozent ihren Aufenthalt im Hotel.

Die Studie ging sogar einen Schritt weiter. Untersucht wurden auch die Urlaubsgewohnheiten der Touristen, je nach Profil. So bevorzugen Paare im Alter zwischen 40 und 59 Jahren mit mindestens einem Kind « Frankreich oder Italien als Reiseziel». Singles im Alter von 20 bis 39 Jahren sind «auf der Suche nach Abenteuerurlaub außerhalb Europas». Senioren ab 70 Jahren «tendieren zu einem zweiwöchentlichen Urlaub». Dennoch geht aufgrund gesundheitlicher Probleme nur jeder zweite Senior jährlich auf Reisen.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)