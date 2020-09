Wo ist das Feierabendbier am günstigsten?

Die Luxemburger zahlten im vergangenen Jahr 0,4 Prozent weniger für ihr Feierabendbier, als im europäischen Durchschnitt. Das geht aus einer neuen Eurostat-Studie hervor. Am günstigsten waren alkoholische Getränke noch immer in osteuropäischen Ländern: In Rumänien lagen die Preise 24 Prozent unter dem EU-Durchschnitt, in Bulgarien 21 Prozent, in Ungarn 20 Prozent und in der Tschechischen Republik 13 Prozent. Die Finnen mussten fast doppelt so viel (91 Prozent über dem Durchschnitt) für Wein, Bier und Cocktails bezahlen. Auch in Irland (82 Prozent) und den Schweden (44 Prozent) war der Kneipenbesuch teuer.

Während die Getränke in Luxemburg vergleichsweise nicht sehr teuer sind, gehören die dazugehörigen Chips und Erdnüsse hierzulande zu den teuersten in der EU. Insgesamt sind die Lebensmittelpreise im Großherzogtum im EU-Vergleich. Sie liegen 25 Prozent über dem Durchschnitt. Mehr (29 Prozent) zahlen nur die Dänen.

(mc/L'essentiel)