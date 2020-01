Mercedes in Luxemburg zurück an der Spitze

Das letzte Jahr war für Mercedes-Benz das neunte Rekordjahr in Folge. In einem schwierigen Marktumfeld konnte der deutsche Autobauer sich behaupten. Weltweit haben die Stuttgarter 2.339.562 Fahrzeuge verkauft. Mit 5395 Autos wurde auch in Luxemburg ein Absatzrekord erzielt. Was Niels Kowollik, den CEO von Mercedes Belgien, besonders freut: «Nach 16 Jahren haben wir in Luxemburg wieder die Spitze in Premiumsegment erobert.»

Einen entscheidenden Anteil am Erfolg von Mercedes in Luxemburg haben die Autos der Kompaktklasse. Aber auch das Geschäft mit Firmenwagen trägt zu dem guten Ergebnis bei. Hier verweist Kowollik auf die gute Arbeit der Merbag-Gruppe. Der Mercedes Manager sieht die Marke für die zukünftigen Herausforderungen gut aufgestellt. Man werde im Vertrieb neue Wege einschlagen, um noch genauer die Bedürfnisse des Kunden nach «zeitgemäßer Mobilität» bedienen zu können.

Aber auch die Produktpalette ist auf moderne Fortbewegung ausgerichtet: reine Elektrofahrzeuge in allen Klassen, Mild- und Plug-In-Hybride. Bei Letzteren geht man in Stuttgart allerdings teilweise einen Sonderweg. Die Deutschen sind die Einzigen, die Hybrid-Fahrzeuge anbieten, die Diesel- und Elektroantrieb miteinander kombinieren. Für den Pendler, der viele Jahreskilometer fährt, eine interessante Kombination, um den eigenen CO2-Fußabdruck zu vermindern.

(lh/L'essentiel)