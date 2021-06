Luxemburg geht mit Drohnen gegen Hochwasser vor

Cruchten und Ermsdorf im Jahr 2016, das Müllerthal im Jahr 2018 oder Differdingen vor einigen Tagen. Besonders im Frühjahr wurde Luxemburg zuletzt immer wieder von Überschwemmungen heimgesucht, die zum Teil für hohe Schäden gesorgt haben. «Auch wenn es diese Episoden schon immer gegeben hat, wirft ihre Wucht neuerdings Fragen auf» erklärten die Spezialisten auf der Pressekonferenz zum Risikomanagement im Umweltministerium am Donnerstag. Es handele sich unbestreitbar um eine Folge des Klimawandels.

«Einige Dörfer wurden innerhalb von 15 Minuten überflutet, während sich die Niederschlagsmenge in der Summe über das Jahr hinweg nicht verändert hat. Diese Extremereignisse sind die Folge der globalen Erwärmung», sagt Claude Meisch von der Abteilung Hydrologie der Wasserwirtschaftsverwaltung (AGE). Der Experte erklärt, dass die steigenden Temperaturen zu diesen intensiven Regenfällen führen. Eine Tatsache, die sich angesichts der Geografie Luxemburgs schnell in eine Katastrophe verwandeln könne. Die Gefahr, dass die Flüsse Alzette, Sauer und Mosel über die Ufer treten, bestehe immer.

Luxemburg will künftig gefährdete Orte rascher identifizieren und setzt auf Prävention: Der Einsatz von Technologie sei dafür grundlegend. So gehören Drohnen zu den wesentlichen Neuerungen, um Überschwemmungen besser vorhersagen zu können. Außerdem wurde eine öffentliche Konsultation zu diesem Thema gestartet, so Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng).

(Thomas Holzer/L'essentiel)