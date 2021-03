Neues Gesetz soll Sparer besser schützen

«Die Idee des Gesetzesentwurfes im Allgemeinen ist es, die aktuellen Regelungen zu optimieren, um die Sicherheiten für die Sparer zu verstärken», erklärte André Bauler (DP), Vorsitzender des Finanzausschusses. Das Komitee diskutierte am Montagmorgen einen Gesetzentwurf zum Bankensystem. «Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, die Bankenregulierung zu vervollständigen, sowohl in Bezug auf die Aufsicht über die Banken als auch auf deren Managementrahmen, wenn sie sich in einer Krisensituation befinden», sagte er.

Der Text, der zwei europäische Richtlinien umsetzt, verstärkt die Auflagen für Banken, um «den Schutz der Einleger zu verstärken, indem ein zusätzliches Sicherheitsnetz für den Einlagensicherungsfonds geschaffen wird», so André Bauler. Die 100.000-Euro-Garantieregelung, die zum Beispiel private Bankeinlagen im Falle eines Konkurses betrifft, bleibt in Kraft. Die Risikobereitschaft der Banken sollte begrenzt werden, insbesondere durch höhere Kapitalgarantien.

Die Änderungsanträge der Regierung wurden bereits dem Staatsrat vorgelegt, der voraussichtlich in Kürze seine Stellungnahme abgeben wird. Eine Abstimmung über das Gesetz wird noch vor dem Sommer erwartet.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)