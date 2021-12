Impfung steht 2022 allen Fünf-​​ bis Elfjährigen offen

«Viele Eltern, aber auch die Kinder selbst, fragen, wann sie gegen Covid-19 geimpft werden können», berichtete Dr. Isabel De La Fuente Garcia, Kinderärztin am CHL, am Montagnachmittag. Die Gesundheitsbehörden haben bei einer Pressekonferenz Einzelheiten zur Corona-Impfung bei Kindern zwischen fünf und elf Jahren bekanntgegeben. Bei besonders gefährdeten Kindern soll es am Dienstag losgehen.

«18.000 Impfdosen für 9000 Kinder sind zunächst vorgesehen. Das ist mehr als die Zahl der gefährdeten Fünf- bis Elfjährigen im Land. Aber die Impfung steht auch Kindern offen, die Kontakt mit Risikopersonen haben. Das betrifft viel mehr Kinder.» Ab Dienstag können betroffene Eltern ihre Kinder über myguichet.lu von ihrem Arzt anmelden lassen. Außerdem erhalten sie eine Einladung.

Allgemeine Impfung Anfang 2022

Insgesamt leben in Luxemburg etwa 45.000 Kinder der entsprechenden Altersgruppe. Die Impfung aller Fünf- bis Elfjährigen ist für Anfang 2022 geplant. Auch wenn die Kinder weniger anfällig für schwere Symptome bei einer Erkrankung seien und die Impfung auch dazu diene, die Ausbreitung des Virus in der Gesamtbevölkerung einzudämmen, sei die Impfung auch für die Kleinen sinnvoll: «Wir hatten ein paar Kinder auf der Intensivstation mit dem Risiko schwerer Herzkomplikationen», erzählte sie, «als Kinderärzte wollen wir, dass die Kinder eine normale Schulausbildung haben, ohne Unterbrechungen, ohne Quarantäne.»

Wie groß sind die Risiken für Kinder? «Wie bei jedem Medikament kann es Nebenwirkungen geben, weshalb wir sehr vorsichtig sind. In der Studie des Herstellers gab es keine ernsthaften Nebenwirkungen.»

«Sehr stimmgewaltige Minderheit»

Die Behörden sind zuversichtlich, was die Akzeptanz der Eltern angeht. «Bei den Zwölf bis 18-Jährigen haben bereits über 70 Prozent ein vollständiges Impfschema erhalten», sagte Jean-Claude Schmit, Direktor der Santé. Die Demonstration am Samstag hatte verdeutlicht, dass die Kinderimpfung bei manchen Erwachsenen nach wie vor einen empfindlichen Nerv trifft.

Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) bezeichnet diese Gruppe als «sehr stimmgewaltige Minderheit». Sie wisse, dass viele Eltern über die möglichen Auswirkungen des Virus auf die Gesundheit ihrer Kinder besorgt seien. «Und ganz allgemein hatten wir eine starke Nachfrage nach dem Booster».

(sg/L'essentiel)