«Ich versuche seit einem Jahr nur zu überleben»

«Der 24. November 2019 ist der traurigste Tag meines Lebens», sagt Alisa, der vor genau einem Jahr das Schlimmste widerfahren ist, was einer Mutter passieren kann. Emran, ihr zwei Jahre alter Sohn, wurde an dem Tag von einer umgestürzten Eisskulptur auf dem Luxemburger Weihnachtsmarkt erschlagen.

Ein Jahr nach der Tragödie will Alisa nun ihre Geschichte erzählen und über ihre Gefühle sprechen. «Ich habe fast gar keinen Antrieb mehr. Der Schmerz zerstört einfach mein Inneres und nimmt jeden Tag eine neue Form an», erklärt sie im Gespräch mit L'essentiel. Das Drama spielte sich direkt vor ihren Augen ab. «Mein ganzes Leben und all meine Träume sind mit Emran gestorben», sagt die Mutter.

« Ich glaube nicht, dass ich damit klarkommen würde »

Schwierig für die Familie ist auch, dass die Untersuchungen in der Sache noch nicht abgeschlossen wurden. «Mein Sohn ist durch die Fahrlässigkeit einer anderen Person gestorben», steht für Alisa fest. Ihre Gründe weiterzumachen sind ihr Ehemann und ihr erstes Kind, der heute zehn Jahre alte Amir: «Ich will, dass er eine gute Person wird. Das ist alles, was zählt.» Oft macht sich Alisa Vorwürfe und fühlt sich schuldig: «Ich frage mich ständig, warum wir an diesem Tag nicht zu Hause geblieben sind.»

Emran ist in Gornji Krstec, dem Geburtsort der Familie im Kosovo, beigesetzt worden. «Wir haben im September zehn Tage dort verbracht», sagt Alisa. Sie und ihr Mann hätten darüber nachgedacht, Luxemburg zu verlassen. Nach ihrem Umzug nach Kayl, kann die junge Frau nicht mehr nach Luxemburg-Stadt. Der Schmerz sei zu groß. «Ich glaube nicht, dass ich damit klarkommen würde», erklärt sie. Im Großherzogtum will sie aber wegen Amir bleiben. Er wurde hier geboren und hat hier alle Bezugspersonen.

Ihren Beruf im Familienunternehmen hat Alisa noch nicht wieder aufgenommen. Sie müsse sich erst wieder langsam ins Leben zurückkämpfen. «Ich träume oft von Emran. Immer wenn er mich küsst, wache ich auf», sagt sie.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)