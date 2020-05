Confinement lässt bei «SOS Détresse» die Leitung glühen

Die soziale Isolation während der Corona-Krise bedeutet für einige Menschen eine Zäsur. Für manchen wird die Isolation sogar zur Lebenskrise. In dieser Situation wenden sich viele ratsuchend an die Beratungsstelle «SOS Détresse». «Wir bekommen momentan viel mehr Anrufe», erklärt Sébastien Hay von «SOS Détresse» auf Nachfrage von L’essentiel. Dabei handele es sich um Personen, die sich sozial isoliert fühlten, weil sie keinen Kontakt zu Kollegen, Freunde oder zur Familie mehr haben.

SOS Détresse



SOS Détresse ist unter folgender Telefonnummer erreichbar: 45 45 45.Die Anrufe werden von freiwilligen Seelsorgern übernommen, die psychologisch geschult wurden.



Hilfe gibt es auch im Netz unter SOS Détresse ist unter folgender Telefonnummer erreichbar: 45 45 45.Die Anrufe werden von freiwilligen Seelsorgern übernommen, die psychologisch geschult wurden.Hilfe gibt es auch im Netz unter 454545.lu

SOS Détresse beschäftigt etwa 45 Freiwillige, Männer und Frauen. Die psychologisch geschulten Berater nehmen sich Zeit, um erstmal mit den Hilfesuchenden ins Gespräch zu kommen und zu sehen «wo das Problem eigentlich liegt», so Hay. Meistens gehe es darum, mit den Menschen in Not – je nach Wohnort und Interessen – eine Aktivität zu finden, mit der sie sich zu Hause beschäftigen können. «Wir sind auch dazu da, ihnen technischen Mitteln aufzuzeigen, mit denen sie mit ihrem Bekanntenkreis in Kontakt bleiben können», sagt Hay.

Bei ernsthaften Problemen werden die Anrufer an andere medizinische Dienste weitergeleitet – unter anderem an die von der Regierung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie eingerichtete Hotline. Seit der Einführung der Corona-Maßnahmen seien nach Angaben von SOS Détresse die Anrufe um ein Drittel gestiegen.

(jg/L'essentiel)