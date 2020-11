Eric Thill genießt seine Rolle als Bürgermeister

Vor einem Jahr brach Eric Thill einen Rekord. Im Alter von nur 26 Jahren wurde er Bürgermeister von Schieren. Damit war er «der jüngste in der Geschichte Luxemburgs», der ein solches kommunales Mandat innehatte, erinnert er sich mit einem Lächeln. «Es war zeitweise anstrengend, aber ich hatte gut Unterstützung», erinnert sich das DP-Mitglied an seine ersten Schritte.

Rückblickend ist der Schierener mit seinem ersten Jahr im Amt «sehr zufrieden»: «Wir haben über die PAG abgestimmt, die seit 2008 zur Diskussion stand. Wir haben auch neues Personal in der Stadtverwaltung eingestellt und Projekte wie die Renovierung des Kulturzentrums und den Bau eines Hauses, das als Maison Relais dienen soll, in Angriff genommen.» Natürlich war die bisherige Amtszeit von Eric Thill auch von der Corona-Krise geprägt. «Es gab eine Menge Dinge zu organisieren. Es war nicht leicht, in unserem Vierer-Team waren zwei Teil der Risikogruppe. Deswegen setzten wir schnell auf Telearbeit».

Nach Abschluss seines Studiums in diesem Jahr wurde Thill Ende August parlamentarischer Assistent in der DP-Fraktion, wo er sich unter anderem mit Wohnungs- und Raumplanungsfragen befasst. Er scheut sich nicht, weitere Aufgaben zu übernehmen: «Es ist eine Frage der Organisation». Ob der junge Mann in der Politik bleiben wird, weiß er noch nicht. «Politik ist wichtig, aber es gibt auch andere Dinge im Leben, wie Familie, Freunde und Sport. Manchmal muss man aus seiner Blase herauskommen.»

(jg/L'essentiel)