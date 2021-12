Was hat Luxemburg im Jahr 2021 bewegt?

Die Überschwemmungen

Als «teuerste Katastrophe in der Geschichte (Luxemburgs)» bezeichnete die Association des compagnies d'assurance et de réassurance (ACA) die Überflutungen durch Starkregenfälle Mitte Juli, die wohl noch allen in Erinnerung sein dürften. Die Schäden wurden auf rund 125 Millionen Euro beziffert und der Staat hat 100 Millionen Euro zur Unterstützung der Betroffenen zugesagt.

Die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen

Wie schon im Vorjahr bestimmte die Pandemie das allgemeine Geschehen im Jahr 2021. Mehrere Impfstoffe wurden der breiten Bevölkerung zugänglich, der CovidCheck ausgeweitet und verschärft. Insbesondere die kommende Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz war Auslöser für mehrere, teilweise gewalttätige Demonstrationen in Luxemburg-Stadt zum Jahresende hin.

Überraschende Ministerwechsel

Drei führende Regierungsmitglieder haben Ende November beschlossen, zurückzutreten. Dan Kersch (LSAP, stellvertretender Premierminister, Arbeit und Sport), Romain Schneider (LSAP, Soziale Sicherheit, Landwirtschaft) und Pierre Gramegna (DP, Finanzen) werden durch Georges Engel (LSAP), Claude Haagen (LSAP) und Yuriko Backes (DP) ersetzt. Backes wird die erste weibliche Posteninhaberin des Finanzministeriums sein. Die Amtsübergabe wird voraussichtlich am Mittwoch, den 5. Januar stattfinden.

Paulette Lenerts Zusammenbruch

Als Gesundheitsministerin hatte Paulette Lenert (LSAP) in der Corona-Krise ein weiteres Jahr viel Arbeit zu bewältigen. Möglicherweise einer der Gründe für ihren Zusammenbruch am Dienstag, den 23. März, an einem See bei Nennig. Nach einer vorübergehenden Pause nahm sie rund einen Monat später, am 19. April, ihre Arbeit wieder auf.

Großbrand in Diekirch

Die ehemalige Nationalbrauerei in Diekirch wurde in der Nacht von Samstag, dem 17. April, auf Sonntag, den 18. April, von einem Großbrand zerstört. Rund 60 Feuerwehrleute bekämpften bei dem Einsatz die Flammen und verhinderten, dass das Feuer auf benachbarte Gebäude übergriff. Die Ursache des Brandes ist immer noch unklar.

Einweihung des Stadions

Das seit vielen Jahren erwartete Stade de Luxembourg wurde am Wochenende des 25. und 26. Septembers in Anwesenheit von Großherzog Henri offiziell eingeweiht. Die Bauarbeiten dauerten vier Jahre und waren von zahlreichen Verzögerungen geprägt – unter anderem zurückzuführen auf die Corona-Krise. Die Baukosten beliefen sich auf 76 Millionen Euro, von denen 40 Millionen Euro vom Sportministerium finanziert wurden.

Netflix-Hit «Capitani»

Die Serie «Capitani», die seit ihrer weltweiten Ausstrahlung durch Netflix ein riesiger Publikumserfolg ist, hat beim Lëtzebuerger Filmpräis am 26. November, abgeräumt. Die von Christophe Wagner inszenierte Fiktion gewann insgesamt vier Preise: bester Darsteller (Luc Schiltz), beste Darstellerin (Sophie Mousel), beste TV- und New Media-Produktion/Fiktion oder Dokumentarfilm und schließlich bester kreativer Beitrag in einem fiktionalen Werk.

Olympia-Finale von Charles Grethen

Der luxemburgische Mittelstreckenläufer Charles Grethen (29) hat es am 5. August in das 1500-Meter-Finale bei den Olympischen Spielen in Tokio geschafft. Den Landesrekord hatte er im Halbfinale um fast vier Sekunden übertroffen (3:32,86). Im Finale belegte der in Tüntingen geborene Athlet schließlich den 12 Platz.

Bronze für De Nutte und Xia Lian

Die Luxemburgerinnen Sarah De Nutte und Ni Xia Lian gewannen am 28. November die Bronzemedaille im Damendoppel bei der Tischtennis-Weltmeisterschaft in Houston (USA). Nach einem tollen Match wurde das luxemburgische Paar erst im Halbfinale von den Chinesinnen Sun Yingsha und Wang Manyu, den Nummern 2 und 4 der Weltrangliste, gestoppt. Sarah De Nutte belegte den 79. Platz und ihre 58-jährige Landsfrau den 40.

