Kein Sicherheitsnetz bei Benzinpreisen

Die Kraftstoffpreise sind in Luxemburg so hoch wie noch nie. Autofahrer müssen derzeit 1,50 Euro für den Liter Diesel zahlen, Super 95 kostet 1,576 Euro und die 98-Oktan-Variante fast 1,65 Euro. Auf dem europäischen Markt kostet ein Barrel Öl derzeit rund 90 US-Dollar. Der Preis ist damit noch weit entfernt vom Rekord im Juli 2008, als das Barrel in London für 147 Dollar gehandelt wurde.

Der Rohölpreis sei aber nicht der einzige Indikator, wie Jean-Marc Zahlen, der Generalsekretär der Groupement pétrolier luxembourgeois (GPL) erklärt: «Man muss die unterschiedlichen Preise auf dem Weltmarkt verfolgen. Der Sprit wird auch wegen der geopolitischen Lage mit den Spannungen in der Ukraine, aber auch aufgrund der Politik der OPEC-Länder teurer.»

« Keine wirklichen Sicherheitsvorkehrungen »

Die Preise in Europa hängen auch vom Euro-Dollar-Wechselkurs ab, der sich für die europäischen Verbraucher ungünstig entwickelt hat. Im Juli 2008 bekam man für einen Euro 1,60 US-Dollar, im April 2014 1,38 US-Dollar und nach einigen Schwankungen derzeit 1,14 US-Dollar. Eine Annäherung der beiden Währungen verteuert die Kosten für Importe nach Europa.

«Einen Großteil des Preises an der Zapfsäule, etwa die Hälfte, kommt vor den Steuern. Und wir haben drei Erhöhungen der Verbrauchsteuern in drei Jahren erlebt, sowie die Einführung der CO2-Steuer im Jahr 2021», so Zahlen weiter. Die CO2-Steuer wurde bereits einmal erhöht und wird am 1. Januar erneut steigen und den Preis pro Liter um einige Cent verteuern. «Sollten die Rohölpreise erneut in die Höhe schnellen, gibt es keine wirklichen Sicherheitsvorkehrungen», so der Experte. Einen Mechanismus, der die Steuern in diesem Fall begrenzt, gibt es nicht. Auf Nachfrage gibt die Regierung an, sich «derzeit keine Gedanken» über etwaige Problemlösungen zu machen, sollten die Kraftstoffpreise auf beispielsweise zwei Euro pro Liter steigen.

