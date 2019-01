Werbung im öffentlichen Raum ist streng geregelt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Werbetreibende und Werbeagenturen können in Luxemburg nicht schalten und walten, wie sie wollen. Das zeigt der Fall einer Agentur, die im Auftrag eines Autohauses insgesamt 15 Zebrastreifen in Esch/Alzette als Werbefläche nutzte. «Es gibt genaue Regeln zu befolgen. Außerdem muss für jede Werbeaktion im öffentlichen Raum eine Genehmigung eingeholt werden», erklärt Daniel Eischen, Präsident des Werberates.

«Eine Firma oder eine Werbegentur muss sich mit der Straßenbauverwaltung Ponts et Chausées einigen, wenn sie die Straße nutzen will, oder mit der Gemeinde, wenn es sich um einen städtischen Raum handelt», ergänzt Eischen, der sich sicher ist, dass einige Agenturen gegen die Regeln verstoßen, «um in den Medien zu landen».

Originell, aber gefährlich

Die Bürgermeisterin von Luxemburg, Lydie Polfer (DP), sagt klipp und klar: «Unsere Vorschriften sind sehr streng, Genehmigungen sind unerlässlich». Hält sich ein Werbetreibender nicht daran, würde seine Reklame von der Stadt entfernt. Die Kosten dafür müsse dann die Agentur übernehmen.

Das gleiche sagt Dan Biancalana, Bürgermeister von Düdelingene (LSAP): «Natürlich hätte ich eine Werbung wie in Esch nicht erlaubt. Zebrastreifen sollen für Sicherheit sorgen, und Werbung jeglicher Art stört sowohl Autofahrer als auch Fußgänger.» Sein Differdinger Kollege, Roberto Traversini (Déi Gréng) findet die Idee der Agentur in Esch zwar «originell», betont aber gleichzeitig, dass sie deshalb nicht gegen die geltenden Regeln verstoßen dürften.

(Gaël Padiou/Joseph Gaulier/L'essentiel)