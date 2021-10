Mosel-​​Rebhänge strahlen bald bei «Wine Lights Enjoy»

Neben Heiligabend und Kleeschen soll Luxemburg ab diesem Jahr im Dezember eine neue, jährliche Tradition bekommen: Bei «Wine Lights Enjoy» erstrahlen am ersten Dezemberwochenende zum ersten Mal die Rebhänge zwischen Wormeldingen und Ahn für eine winterliche Open Air Weinprobe – für die ganze Familie.

Auf einem kinderwagentauglichen Rundweg von viereinhalb Kilometern verwandeln am 3. und 4. Dezember zwischen 17 und 23 Uhr Skybeamer, LEDs und Laser die Weinberge in ein Lichtspektakel. 15 Winzer bieten an verschiedenen Ständen ihre Weine gegen Coupons an, die im Eintritt enthalten sind. Außerdem kümmern sich sieben Essensstände und zwei Foodtrucks um hungrige Mägen und unalkoholische Getränke für die Kleinen. Um bequem zum Weinberg zu kommen, gibt es Shuttlebusse.

« Wine und Enjoy lassen sich schlecht trennen»

Initiiert hat die Veranstaltung das Office Régional du Tourisme Région Moselle Luxembourgeoise (ORT). Das Event gesellt sich zu den bereits bekannten Veranstaltungen «Wine Taste Enjoy» und «Wine Cheese Enjoy». «Wine und Enjoy lassen sich schlecht trennen», erklärte ORT-Präsident Gilles Estgen bei der Präsentation der Veranstaltung am heutigen Dienstag. Deshalb habe man als neuen Clou nach dem Vorbild der seit vielen Jahren etablierten Bad Dürkheimer Weinbergnacht die Beleuchtung hinzugenommen – und deren Lichtprofis der Firma Planwerk gleich mit. «Wir wollten das Ganze direkt professionell angehen», sagte Estgen.

3000 Besucher hat das Gesundheitsministerium für die erste Ausgabe genehmigt, der Einlass erfolgt an drei verschiedenen Zugängen zum Rundweg über CovidCheck. Die Tickets und mehr Infos gibt es online, bis zum 21. November sind die Preise vergünstigt – Kinder kommen kostenfrei zur Veranstaltung.

