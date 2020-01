Den Motor im Stand laufen zu lassen ist verboten

Wer kennt das nicht? Bei frostigem Wetter kommt es immer wieder vor, dass man vor der Abfahrt zuerst die Scheiben am Auto enteisen muss. Dabei hat jeder seine eigene Methode. Viele Autofahrer neigen dazu, die Belüftung auf Maximum zu stellen und den Motor im Stand laufen zu lassen, um die Scheiben schnellstmöglich aufzutauen. Doch damit machen sie sich strafbar. «Es ist nicht erlaubt, den Motor seines Fahrzeugs unnötig laufen zu lassen, beispielsweise, um den Innenraum zu beheizen oder zum Auftauen der Scheiben», wie die Police Grand-Ducale am Montag mitteilte.

Wer also seinen Motor «unnötig» im Stand laufen lässt, dem droht eine Geldstrafe von 49 Euro. Das sei «gegen die Umweltbelastung und gegen die Belästigung der Mitmenschen», wie die Polizei erklärt. Im Rahmen einer Polizeikampagne werden diesbezüglich bis zum 26. Januar im ganzen Land vermehrt Kontrollen stattfinden.

In dieser Kampagne legt die Police Grand-Ducale ebenfalls den Fokus auf die gute Sicht und Sichtbarkeit. Der «schlechte Zustand der Autoscheiben» kann bis zu 74 Euro kosten. Bei schmutzigen und unlesbaren Kennzeichen drohen dem Fahrer bis zu 49 Euro Strafe. «Im Winter werden allzu oft die Straßenverkehrsregeln nicht eingehalten, was die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer beeinträchtigt», so die Polizei.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)