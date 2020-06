Covid-​​19-​​Hotline wird am Freitag eingestellt

Es ist ein neues Zeichen dafür, dass das Coronavirus in Luxemburg rückläufig ist: Die Covid-19-Hotline, die am 2. März eingerichtet wurde, um Fragen zur Krise zu beantworten, wird am heutigen Freitagabend eingestellt. Das teilte die Regierung in einer Pressemitteilung mit.

Insgesamt hat die Hotline mehr als 72.000 Anrufe erhalten. «Sie hat es ermöglicht, die vielen Fragen der Bevölkerung im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Virus und den von der Regierung ergriffenen Maßnahmen zu beantworten», heißt es in der Mitteilung.

Ab dem 15. Juni werden Fragen zum Thema Corona von unterschiedlichen Behörden beantwortet. Die Zuständigkeiten werden auf der Seite www.covid19.lu aufgelistet. Darüberhinaus sind auf der Website die Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen (FAQ) zu finden.

(pp/L'essentiel)