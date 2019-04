Vögel bauen in Kayler Briefkasten ihr Nest

Wer derzeit vor dem Rathaus in Kayl einen Brief verschicken möchte, entdeckt eine Kuriosität. An der Postbox hängt nämlich ein Schild, das besagt, dass man an der Stelle keine Briefe einwerfen soll. Der Grund: Ein Blaumeisenpaar hat im Innern des Briefkastens sein Nest gebaut und dort seine Eier gelegt.

«Wir haben das Nest Ende der vergangenen Woche entdeckt. Wir bitten die Bürger, ihre Post woanders einzuwerfen», erklärt Gemeindesprecher Eric Hérin im Gespräch mit L'essentiel. Derzeit bemühe sich die Gemeindeverwaltung um einen Ersatzbriefkasten. Die Vögel können also in aller Ruhe ihren Nachwuchs großziehen.

????????????An der Bréifboîte vun der Gemeng gouf e Nascht gebaut. Geheit wegl. am Moment dowéinst keng Bréiwer an. Eng nei Boîte... Gepostet von Administration Communale de Kayl am Freitag, 26. April 2019

(sw/L'essentiel)