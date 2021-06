Pflegekräfte demonstrieren für mehr Anerkennung

Drei Monate nach den Restaurantbesitzern demonstrieren die Pflegekräfte im Herzen der Hauptstadt. In der Corona-Krise ist die Place d'Armes in Luxemburg zum Ort aller Proteste geworden. Das Ziel ist offensichtlich: die Abgeordneten sollen den Protest hören. Am heutigen Dienstag fordern die Pflegekräfte des Landes, die durch die Pandemie seit Monaten gefordert werden, eine bessere Anerkennung ihres Berufs.

«Wir sind hauptsächlich hier, um unsere Unzufriedenheit mit der Reform des Berufsstandes im Großherzogtum zu zeigen. Alle Krankenschwestern und -pfleger (Anästhesisten, OP-Personal oder Hebamme,...) wurden in einen Topf geworfen, und es gibt keine Unterscheidungen mehr. Die zusätzliche Zeit, die wir für unser Studium aufwenden, wird nicht mehr wertgeschätzt. Wir wollen nur nach unserem Wert und nach dem Niveau unserer Diplome anerkannt werden. Für zukünftige Krankenschwestern und -pfleger fordern wir einen Bachelor-Abschluss (bac+3) und für Spezialisierungen zwei zusätzliche Jahre Master-Abschluss (bac+5)», erklärt Sébastien, Anästhesieschwester im CHL.

Das Gleiche gilt für die Association luxembourgeoise des infirmières en pédiatrie (ALIP). «Spezialisierte Krankenschwestern auf Bachelor-Niveau in der allgemeinen Pflege zu lassen, macht keinen Sinn», erklärt ALIP-Präsidentin Melinda Duarte. «Während die Gesundheitskrise noch in aller Munde ist, haben wir jetzt schon das Gefühl, dass wir vergessen worden sind. Schon jetzt, wo das alles noch nicht weit weg ist... Wir lieben unseren Beruf, aber wir haben Angst, dass die nächste Reform die jungen Leute demotiviert, die eines Tages unsere Nachfolge antreten müssen. Wir bitten unsere Führungskräfte einfach, auf die Fachleute in diesem Bereich zu hören», so Duarte.

