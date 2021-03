«Ich bin weit mehr als eine einfache Putzfrau»

«Ein Job ist ein Job. Ich vergleiche da nichts miteinander.» Ourida hat sich ihre Arbeit als Reinigungskraft selbst ausgesucht, als sie vor vier Jahre ihren ersten Vertrag in dieser Branche in Luxemburg unterschrieben hatte. Davor arbeitete die Französin als Erzieherin und Verkäuferin. Für sie ist ihr neuer Job keinesfalls ein Rückschritt. «Ich bin stolz darauf Putzfrau zu sein», sagt sie im Gespräch mit L'essentiel. Es sei die Arbeit, die es ihr ermögliche ihre Rechnungen zu zahlen.»

Auch ihr Beruf hat sich durch das Coronavirus verändert. «Es ist zwangsläufig komplizierter geworden, weil wir den Kontakt zu anderen Menschen meiden müssen. Besonders zu Beginn der Pandemie war es stressig, weil ja niemand etwas Genaues über das Virus wusste. Aber wir haben unsere Arbeitsweise angepasst, Protokolle respektiert und die Abstandsregeln eingehalten», sagt sie. Seit vier Jahren sorgt sie nicht nur in Privathaushalten für Ordnung, sondern auch in Büros. Aufrund der Coronakrise musste sie eine kleine Schulung machen, in der sie lernte, welche Stellen besonders gründlich desinfiziert werden müssen.

« Ich wollte zuerst frische Klamotten »

Ourida ist Mutter von drei Kindern. «Als ich zu Beginn der Krise von der Arbeit nach Hause gekommen bin, habe ich ihnen immer gesagt, dass sie mich nicht anfassen sollen. Ich wollte erst duschen und frische Klamotten anziehen. Ich habe viel mit ihnen über das Virus gesprochen.» Vielen Menschen sei durch die Krise noch einmal bewusst geworden, wie wichtig Hygiene ist. «Ich glaube, dass viele Kunden bemerkt haben, dass unsere Arbeit unverzichtbar ist und dass wir gebraucht werden», erklärt sie. Umgekehrt geht sie für zwei ihrer Kunden, 92 und 84 Jahre alt, wegen des Virus nun auch die «Extrameile» und erledigt ihre Einkäufe. «Außerdem spreche ich viel mit ihnen, damit sie sich nicht so einsam fühlen», sagt Ourida. Vor einigen Tagen sei sie auch zu einem Notfall ausgerückt, da einer ihrer älteren Kunden gestürzt war. Mittlerweile gehe ihre Tätigkeit weit über die einer Putzfrau hinaus: «Ich bin auch Seelsorgerin und Hausmeisterin».

Aber auch ihrer Psyche setzt die Pandemie zunehmend zu. «Ich muss mich seitdem einfach um mehr kümmern. Einen Ausgleich, wie zum Beispiel Ausflüge oder Urlaube mit der Familie sind kaum noch drin», sagt sie. Mit ihrer Arbeit ist sie aber dennoch zufrieden. Das einzige, was sich ihrer Meinung noch ändern müsste, ist das Gehalt. «Aber das kommt irgendwann noch», sagt Ourida.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)